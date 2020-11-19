На парковке «Кольцово» двое мужчин избили таксиста, который отказался их везти

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На парковке аэропорта «Кольцово» двое мужчин избили таксиста, который отказался их везти. Как рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» молодые люди начали проявлять агрессию из-за того, что водитель не хотел перевозить одновременно четырех пассажиров – с мужчинами были две девушки.

- Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избивали водителя такси. Как я понял, сейчас нельзя возить много людей в одной машине из-за вируса. Но даже если они его предупредили, что вряд ли, то не избивать же человека и портить его собственность, - рассказывает очевидец драки.

На видео, опубликованном очевидцем, видно, что мужчины заваливают водителя на землю и бьют, оскорбляя при этом его нецензурными словами и возмущаясь, тем как он «разговаривает с клиентами». Затем все трое поднимаются, и таксист отходит от неадекватной компании. Но те продолжают идти за ним и продолжают конфликт.

В какой-то момент водитель садится в машину, но уезжать сначала не торопится. Молодые люди при этом продолжают выкрикивать оскорбления, а один из них кулаком сносит зеркало автомобиля. Только после этого таксист решил ретироваться с парковки.

- По данному факту в линейным отделе МВД России в аэропорту «Кольцово» проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и устанавливаются участники конфликта, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Инцидент произошел еще ночью, 17 ноября. От таксиста заявление в полицию пока не поступало.