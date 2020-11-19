В Березовском мужчину на три года отправили в колонию за избиение мужчины, шумевшего ночью

Мужчина сломал ребро березовчанину за шум и нецензурную брань Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском мужчину на три года отправили в колонию строгого режима за избиение мужчины, шумевшего ночью. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в конце мая ночью 34-летний Руслан Туркинов, находясь дома в поселке Шиловка, услышал шум и вышел на балкон, узнать что происходит. Он увидел компанию березовчан, которые распивали крепкие спиртные напитки, замаскировав их в бутылке из-под минеральной воды. С ними ко всему прочему были дети. В какой-то момент между гуляющими возник конфликт, от чего шума стало еще больше.

- Из-за шума и нецензурной брани он сделал замечание потерпевшему мужчине, который, продолжая нарушать общественный порядок, вызвал его «поговорить», - рассказали в прокуратуре. - Туркинов спустился, вышел из подъезда и, негативно отреагировав на оскорбления пьяного березовчанина, нанес ему несколько ударов по различным частям тела.

В итоге Руслан Туркинов сломал мужчине ребро. Суд определил нанесение травмы, как причинение тяжкого вреда здоровью и, учитывая прежнюю судимость, приговорил Руслана к лишению свободы.