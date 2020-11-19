Когда начнут строить трамвайную ветку в Академический: отвечают в мэрии

Строительство трамвайной ветки до Академического не начнется раньше запуска линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную ветку до Академического планируют построить к 2023 году. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что ее строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Точной даты начала строительства пока нет. В мэрии рассказали, что сейчас сроки зависят от наличия средств, а бюджет на 2021 год еще не утвержден. Также известно, что строительство не начнется раньше запуска линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, который планируется на следующий год.

- Сроки можно сколько угодно планировать, но жизнь часто диктует свои правила, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, трамвайная ветка протянется от проспекта Академика Сахарова по улицам де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. На пути планируется обустроить 11 остановок, пешеходные переходы, а на проспекте Вильгельма де Геннина, рядом с перекрестком Тимофеева - Раевского, планируется разместить трамвайное кольцо.