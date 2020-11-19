Свердловчане начали отправлять письма Деду Морозу

Фото: пресс-служба Почты России

Жители Свердловской области уже начали готовиться к Новому году. Первые письма Деду Морозу уже в пути в Великий Устюг. В Почте России напомнили, как правильно оформить письмо зимнему волшебнику, чтобы оно точно дошло до адресата.

- Почтовое отправление Деду Морозу обязательно должно быть оплачено маркой или направляться в почтовом конверте с литерой «А». Кроме того, на отправлении необходимо указать обратный адрес для получения ответного письма из резиденции Деда Мороза, - рассказали в пресс-службе Почты России.

Отправить письма Деду Морозу можно через любой почтовый ящик. В Екатеринбурге их установлено около 200. Официальный адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.