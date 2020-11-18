В Екатеринбурге хотят повысить налог на дорогую недвижимость

Новую ставку могут ввести уже 1 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге собираются поднять налоговую ставку для владельцев элитной недвижимости. Например, ставку налога на квартиры дороже семи миллионов рублей планируют увеличить в два раза: до 0,2 процента. Если недвижимость стоит дороже 300 миллионов, то налог составит два процента.

- Такие ставки собираются вводить с 1 января 2021 года. Значит, повышенный налог обладатели дорогих квартир и домой должны заплатить в 2022 году, - об этом говорится в проекте решения екатеринбургской городской думы.

В этом году городская дума установила единую ставку налога в размере 0,1 процента от общей стоимости объекта, это касается владельцев квартир, комнат, гаражей, частных домов.