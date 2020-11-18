На Урале девушка ходила в гости к своему знакомому и выносила из его дома деньги

Девушка за два месяца успела украсть почти двести тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местный житель Нижней Салды обратился с заявлением в полицию, когда понял, что из его квартиры пропали 197 тысяч рублей. Следователи попросили вспомнить, кто в последний раз был в доме у мужчины. Он вспомнил подозрительную знакомую своей сожительницы. Девушка часто приходила в гости и могла знать, где находятся деньги.

- Полицейские допросили девушку, и она во всем призналась. Выяснилось, что подозреваемая была очень осторожной и в течение двух месяцев забирала из копилки лишь небольшие суммы, чтобы ее не заметили. За это время она успела потратить часть украденных денег, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее девушку уже судили за кражу, теперь ей грозит срок до пяти лет лишения свободы.