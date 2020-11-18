Банк УРАЛСИБ предлагает ставку 0,01% по ипотеке с господдержкой на льготный период до 1 года

Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой по ставке 0,01% на покупку первичного жилья, приобретаемого у ряда застройщиков-партнеров Банка. Льготная ставка предоставляется на срок до 12 месяцев, конкретный срок определяется совместно застройщиком и клиентом. После окончания льготного периода процентная ставка составит от 5,99% годовых.

В настоящее время заключены договоры о предоставлении льготного периода по сниженной ставке со следующими застройщиками:

– ГК «Гранель» (г. Москва)

– Специализированный Застройщик «Элит-ГРУПП» (г. Екатеринбург)

– ООО Специализированный Застройщик «ГАЛАКТИКА» (г. Ростов-на-Дону).

Получить подробную информацию о возможностях получения ипотечного кредита с возможностью предоставления льготного периода со сниженной ставкой можно в офисах указанных застройщиков, отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8 800 250-57-57.

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека с господдержкой»: процентная ставка от 5,99% до 7,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию).

В рамках маркетинговой акции по программам ипотечного кредитования минимальная ставка по кредиту может составлять от 0,01% годовых на срок от 1 месяца. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 12 000 000 руб. – при нахождении приобретаемой недвижимости в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. и до 6000 000 руб. – в других регионах присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Обеспечение – залог объекта недвижимости /залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос – 15%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% – по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров Банка по программе «Ипотека по двум документам» и не менее 40% – по программе «Ипотека по двум документам» для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений.

Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 30.10.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.