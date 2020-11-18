ВТБ выдал в Свердловской области 1500 кредитов по ипотеке с господдержкой

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Клиенты ВТБ в Свердловской области оформили порядка 1,5 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках госпрограммы на общую сумму 3,6 млрд рублей. Банк готов полностью удовлетворить спрос своих заемщиков на кредиты под 6,1%.

В целом по России ВТБ провел в рамках госпрограммы 50 тысяч сделок на сумму более 150 млрд рублей. Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Московском регионе – 28% по числу сделок и 48% – по объему выдач. Всего в Москве и области заемщики оформили 13,8 тыс. кредитов на 71,5 млрд рублей. Высокую активность проявляют также жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (объем выдач здесь превысил 18 млрд рублей), Республики Татарстан (6,2 млрд), Новосибирской области (5 млрд) и Краснодарского края (4,5 млрд).

Средний размер кредита в рамках программы на Среднем Урале насчитывает 2,4 млн рублей, тогда как по стране — 3,1 млн рублей. Средний размер первого взноса составляет 33%. В основном ипотеку с госсубсидией оформляют на 18 лет.

– Мы видим, что высокий спрос на льготную ипотеку сохраняется даже после продления ее «дедлайна» – за первую половину ноября ВТБ выдал по ней почти 13 млрд рублей кредитов. Это доказывает своевременность решения о расширении ее условий на следующий год. Мы стремимся сделать ипотеку доступной как можно большему числу российских семей, поэтому готовы в полном объеме удовлетворить спрос клиентов на оформление жилищных кредитов, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

– Срок действия госпрограммы в любом случае ограничен, и в следующем году рынок столкнется с повышением средней ставки по новым кредитам. Понимая это, мы стремимся минимизировать ценовую разницу по кредитам на новостройки и на вторичное жилье уже сейчас, – добавляет один из ведущих экспертов рынка недвижимости в России.

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ – от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.