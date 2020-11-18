Жительница Березовского забила знакомого, заподозрив его в краже

Избитому никто не вызвал скорую, и вскоре он умер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Березовского вынес приговор местной жительнице, жестоко избившей своего знакомого, с которым вместе выпивала. Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Следствие считает, что в компании, где находилась обвиняемая, случился обычный конфликт, завершившийся плачевно. - Между погибшим и одним из гостей женщины разгорелась ссора, началась драка, в какой-то момент пострадавший упал и рассыпал из карманов мелкие монеты. Местная жительница заподозрила своего знакомого в краже и избила его ногами, пострадавшему никто не вызвал скорую, и вскоре он умер, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Женщина пыталась скрыться от правосудия и несколько месяцев находилась в розыске. По решению суда она получила десять с половиной лет колонии общего режима.