Вам положена компенсация: на Урале пенсионерка отдала мошенникам более двух миллионов

Женщине позвонили трижды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что у нее похитили два с половиной миллиона рублей. Сначала ей позвонил мошенник, который представился сотрудником больницы. Неизвестный рассказал, что пенсионерке положена компенсация за утраченное здоровье. Чтобы ее получить, нужно перечислить деньги на определенный счет. Женщина перевела сначала 78 тысяч рублей, а потом еще 182 тысячи. - На этом беды потерпевшей не закончились. Через некоторое время доверчивой женщине позвонили «сотрудники банка», которые настояли оплатить региональный налог на положенную компенсацию. Так ушел еще миллион рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Третий звонок был из «налоговой службы». Туда пенсионерка перевела 639 тысяч рублей. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей. Только после этого женщина заподозрила неладное и написала заявление. Сейчас аферистов ищут.