Путину рассказали, что в Свердловской области вызвать скорую помощь стало в 20 раз проще

Скорую помощь на Урале теперь вызвать проще Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге на базе ЦГКБ №6 в начале ноября открыли два дополнительных колл центра, где в 3 смены работают 66 волонтеров, принимающих вызовы на номер «03». За прошедшее время количество недозвонов на номер вызова бригад скорой медицинской помощи в Екатеринбурге и Свердловской области сократилось в 20 раз с 10 000 в день в 500.

Об этом президенту России Владимиру Путину на селекторном оперативном совещании по коронавирусу доложил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

- Надо снимать нагрузку с системы «03». Нужно и дальше усиливать поликлинические колл центры, где сейчас трудятся 6 236 волонтеров, - заявил Кузнецов.

В ответ Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые сегодня работают по нескольким направлениям, связанным с борьбой с коронавирусом.