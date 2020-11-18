Екатеринбурженка отсудила у застройщика 195 тысяч за обрушившийся потолок

Женщина два раза просила застройщика отремонтировать ей потолок, но когда поняла, что ничего не добьется, пошла в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга по имени Анастасия в 2015 году купила у АО «РСГ-Академическое» однокомнатную квартиру. Спустя два года, ночью, пока женщина мирно спала, в комнате и кухне с потолка обрушился слой штукатурки. Днем Анастасия обратилась в УК «Академический», представители которого пришли к ней домой и составили акт осмотра помещения, в котором зафиксировали отслоение штукатурки на потолке на 80% от площади квартиры.

После этого Анастасия дважды обращалась с претензиями к застройщику. Она просила отремонтировать потолок, заменить обои в комнате и почистить от штукатурки мягкую мебель и ковер. Кроме того женщина требовала компанию выплатить компенсацию морального вреда.

- Урегулировать спор в досудебном порядке женщина не смогла и подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Она просила взыскать с АО Специализированный застройщик «РСГ - Академическое» стоимость восстановительных работ - 50 150 рублей, ущерб, причиненный повреждением движимого имущества, в размере 15 787 рублей, расходы по оплате услуг представителя - 25 тысяч рублей, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Суд, чтобы решить спор, для начала назначил строительно-техническую экспертизу. Она показала, что причиной обрушения стало нарушение требований строительных норм и проектной документации, допущенных при строительстве дома. Кроме того рабочие не соблюдали технологию отделочных работ. Эксперты оценили стоимость ремонтных работ в 50 150 рублей, а ущерб движимому имуществу в 15 787 рублей.

Ленинский суд удовлетворил требования пострадавшей екатеринбурженки частично. С застройщика было взыскано 195 803 рублей. Но компания не согласилась с таким решением и обратилась в Свердловский областной суд. В апелляционной жалобе представитель застройщика настаивал, что женщина пропустила установленный законом двухлетний срок обнаружения недостатков. Но суд отклонил указанный довод апелляционной жалобы с указанием на то, что гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается договором и не может составлять менее пяти лет.