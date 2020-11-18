Восемь железнодорожных разъездов на СвЖД получили новые названия

К примеру, Пост 313 км, расположенный в городе Кушва, получил название Заводской, потому что находится между двумя заводами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь разъездов в границах Свердловской магистрали получили новые названия. С инициативой переименовать железнодорожные пункты (разъезды, остановочные пункты, блок-посты), которые в своем названии имеют только цифровое обозначение, выступила Свердловская железная дорога. С новыми названиями они станут хорошими ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделают карту СвЖД более интересной и познавательной.

При выборе вариантов железнодорожники отталкиваются от географического расположения объектов, изучают исторические и культурные достопримечательности места, легенды и знаковые события. Также свои названия предлагают местные жители, краеведы, общественники, любители путешествий и истории. К примеру, Пост 313 км, расположенный в городе Кушва, получил название Заводской, потому что находится между двумя заводами. Обгонный пункт №46 на участке Войновка – Называевская назван Восточный, так как является восточной границей Свердловской железной дороги.

Разъезд №1 и Путевой пост 31 км, расположенные на участке Каменск-Уральский – Нижняя, стали называться Разъезд Сипавские Пруды и Путевой пост Синарский. Разъезды 136 км и 160 км участка Гороблагодатская – Серов-Сортировочный переименованы в Разъезд Богословский и Разъезд Коптяковские Печи соответственно. Разъезд 228 км участка Егоршино – Богданович получил название Сирень. Разъезд 139 км, расположенный на участке Чусовская – Гороблагодатская, стал называться Разъезд Ермак.

Перед утверждением в ОАО «РЖД» новые названия железнодорожных объектов были согласованы с администрациями муниципальных образований, на территории которых они расположены.

*****

Разъезд – это участок на однопутной железнодорожной линии, предназначенный для пропуска и обгона поездов. Также на железнодорожных разъездах осуществляется посадка и высадка пассажиров, а в некоторых случаях погрузка-выгрузка небольших объемов грузов. Разъезды имеют несколько путей, пассажирское здание с помещением для дежурного по станции и платформы для посадки и высадки пассажиров.

Всего в границах СвЖД насчитывается около 200 железнодорожных пунктов, имеющих в названии только цифровое обозначение.