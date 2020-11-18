Оперштаб опубликовал новую социальную статистику по коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число работающих свердловчан, заразившихся COVID-19, снизилось на 9%. Об этом свидетельствует социальная статистика оперштаба. Неделю назад специалисты фиксировали среди жителей Среднего Урала посещающих работу 59,3% заболевших. Сейчас этот показатель снизился на 50,5%.

Кроме того, согласно данным оперштаба, за неделю не было зафиксировано не одного случая коронавируса среди студентов. Ранее среди них фиксировалось 1,3% заболевших.

Также специалисты отметили незначительный рост показателей в категориях «школьники», «неорганизованные дети до 6 лет» и «организованные дети до 6 лет». На 5% выросло число заболевших среди неработающих свердловчан.

Отметим, что сегодня было зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки за все время пандемии - на 18 ноября COVID-19 подтвердился еще у 358 человек. 235 из них приходятся на столицу Среднего Урала. В то же время свердловские власти заявили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.