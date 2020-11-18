На Урале мужчина, который выбросил в окно своего двухмесячного ребенка, избежал колонии

Прокуратура требовала приговорить мужчину к реальному сроку, но суд счел такое наказание слишком суровым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке убийства собственного сына. На момент произошедшего мальчику было два с половиной месяца. По версии следствия, мужчина выбросил ребенка из окна первого этажа прямо на бетон.

Все произошло еще 6 июня 2019 года.

- Обвиняемый с целью убийства новорожденного ребенка разбил остекление оконного проема в спальне квартиры, после чего выбросил новорожденного ребенка из окна первого этажа на бетонную отмостку дома, - рассказали в областной прокуратуре.

В ведомстве считают, что мужчина пытался таким способом лишить жизни младенца. Но по независящим от горе-отца обстоятельствам сделать это не удалось. Ребенка успел поймать случайным прохожий, проходивший мимо.

10 декабря 2019 года Североуральский городской оправдал изувера по статье «Покушение на убийство малолетнего» - в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

Но прокуратура с таким решением не согласилась. В итоге надзорное ведомство подало апелляцию, которую рассмотрел Свердловский областной суд. Оправдательный приговор горе-отцу отменили, и суд Североуральска по новой рассмотрел это дело.

- Участвующий в процессе исполняющий обязанности прокурора Североуральска предложил суду назначить обвиняемому наказание в виде реального лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - уточнили в свердловской прокуратуре.

Недавно по этому делу огласили приговор. На этот раз Североуральский городской суд признал молодого человека виновным в покушении на убийство малолетнего. Горе-отца приговорили к четырем годам колонии условно, с испытательным сроком два года.

Прокуратура в течение 10 дней примет решение о том, будет ли обвинение обжаловать этот приговор.

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