С начала года 61 свердловчанин пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Размер денежных вознаграждений, предложенных госавтоинспекторам, варьируется от 300 до 37 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские госавтоинпекторы рассказали, сколько раз с начала года им предлагали взятку. По данным ГИБДД, за 10 месяцев ускользнуть от наказания с помощью денег пытался 61 свердловчанин. Сейчас в отношении этих граждан возбуждено 42 уголовных дел. По остальным случаям еще проводятся проверки.

- Зачастую взятки сотрудникам Госавтоинспекции предлагаются или даются за несоставление в отношении них административных материалов за нарушение ПДД, например, за нетрезвое вождение, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Размер денежных вознаграждений, предложенных госавтоинспекторам, варьируется от 300 до 37 000 рублей. За попытку дать взятку были задержаны жители Екатеринбурга, Богдановича, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Артей, Березовского, Заречного, Ивделя, Кировграда, Красноуфимска, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды и Режа.

С начала года суд оштрафовал 18 человек. Есть и наказания посерьезней. Так, жителю Ивделя назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно. Еще одному взяткодателю из Нижнего Тагила назначено наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев.

Так, один случай произошел совсем недавно в Дегтярске. 25 октября местный житель предложил денежное вознаграждение наряду ГИБДД в размере 10 тысяч рублей. За этого по его мнению инспекторы должны были не оставлять административный материал за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина попытался оставить деньги в патрульном автомобиле ГИБДД. Сейчас по данному факту проводится проверка.