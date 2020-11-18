«Екатеринбурггаз» подключил к газу фитнес-центр

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» обеспечили технологическое присоединение к газопроводу высокого давления автономной котельной спортивного клуба PORT FITNESS.

–Специалисты провели врезку вновь построенного газопровода диаметром 57 миллиметров в действующую сеть, после чего осуществили пуско-наладку нового шкафного газорегуляторного пункта. Сварочные работы проведены безупречно, высокое качество сварных соединений подтверждено радиографическим исследованием, ГРПШ работает, как часы, газ на объект пущен, – рассказал мастер службы подземных сетей ПУ-1 АО «Екатеринбурггаз» Иван Нигматуллин.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

– Для всех нас сегодня радостное событие. Вы не представляете, как долго мы ждали этой врезки. Раньше фитнес-клуб работал на электричестве. Перед установкой газовой котельной понадобилось сделать подробный расчет. На газе, конечно, выходит намного экономичнее. Но выгода – это не главное, теперь мы не зависим от отключений и сможем круглый год обеспечивать жителей города качественным сервисом, – рассказали представители спортивного центра.

За январь-октябрь 2020 года АО «Екатеринбурггаз» обеспечило технологическое присоединение к газораспределительным сетям более 300 новых объектов – предприятий и жилых домов на территории Екатеринбурга.