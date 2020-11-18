Стала известна новая должность бывшего полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

В "Ростелекоме" Николай Цуканов будет отвечать за проекты, связанные с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе назначен на должность вице-президента в «Ростелекоме». Как рассказали в пресс-службе компании, Николай Цуканов сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства.

Об отстранении Николая Цуканова стало известно 9 ноября. Он был полпредом Президента в Уральском федеральном округе с 26 июня 2018 года. Новым полномочным представителем в УрФО был назначен Владимир Якушев. До этого момента он занимал пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 2005 по 2018 год он был губернатором Тюменской области.