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Общество

Стала известна новая должность бывшего полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Он назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В "Ростелекоме" Николай Цуканов будет отвечать за проекты, связанные с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства

В "Ростелекоме" Николай Цуканов будет отвечать за проекты, связанные с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе назначен на должность вице-президента в «Ростелекоме». Как рассказали в пресс-службе компании, Николай Цуканов сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства.

Об отстранении Николая Цуканова стало известно 9 ноября. Он был полпредом Президента в Уральском федеральном округе с 26 июня 2018 года. Новым полномочным представителем в УрФО был назначен Владимир Якушев. До этого момента он занимал пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 2005 по 2018 год он был губернатором Тюменской области.