На Урале военные и МЧС подключились к борьбе с коронавирусом

Военные помогают с дезинфекцией учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что военные и МЧС оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в регионе.

Чиновники рассказал об этом, отвечая на вопрос о том, почему региональные власти не прибегают к помощи военных медиков, несмотря на то, что врачам часто не хватает рабочих рук.

- Начнем с того, что это не так. Если говорить о военных, то как минимум их госпиталь используется для лечения больных COVID-19. Также военные помогали в обработке лечебных и социальных учреждений, не беря за это ни копейки, - заявил Павел Креков.

Также он рассказал, что к борьбе с коронавирусом подключено и МЧС. Спасатели помогают доставлять больных в больницы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.