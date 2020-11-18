В Ельцин Центре сменится директор

С начала следующего года директором Ельцин Центра станет бывший руководитель образовательных проектов

В Ельцин Центре сменится руководство. Директор музея Дина Сорокина приняла решение уйти с должности с 1 января 2021 года. Она руководила Ельцин Центром на протяжении пяти лет. Как сообщили в пресс-службе музея, после ухода Дина Сорокина собирается развивать собственные проекты.

- Если говорить о причинах ухода, это в первую очередь планы заняться собственными проектами, идеи которых уже некоторое время я обдумываю и вынашиваю, но реализацию которых будет, очевидно, практически невозможно соединить с постоянной работой в должности Директора Музея и нахождением в Екатеринбурге, - рассказала Дина Сорокина. - Я бы пока что воздержалась от более детального комментария по поводу этих творческих проектов. Но надеюсь, что какую-то или некоторые из этих идей в той или иной степени будет возможным воплотить в жизнь в партнерстве с Ельцин Центром.

Она отметила, что за пять лет работы многое сделано, но еще многое предстоит сделать. И кадровые перестановки - это новый естественный этап, в развитии Ельцин Центра. В пресс-службе музея рассказали, что относится к решению Дины с уважением и одновременно с сожалением.

- За годы работы Дина показала себя высокопрофессиональным руководителем с большим потенциалом, - отметили в музее.

После ухода нынешнего директора должность займет сотрудник Ельцин Центра Олег Лутохин. Как рассказали в музее, он зарекомендовал себя во время работы руководителем образовательных программ.