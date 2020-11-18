УГМК построила для своих работников общежитие в Башкирии

Новое общежитие расчитано на 160 человек. Фото: УГМК

В Республике Башкортостан УГМК на днях открыли новое общежитие на 160 человек. В нем будут проживать шахтеры, которые работают на подземном руднике месторождения Юбилейное, а также те, кто трудится на предприятии ООО «Башкирская медь». На строительство было потрачено 49 миллионов рублей.

В общежитии созданы комфортные условия проживания. Фото: УГМК

- Предприятие развивается, - сказал во время открытия генеральный директор ООО «Башкирская медь» Александр Туленков, - планируется увеличение объемов добычи и расширение численности персонала. Мы планомерно улучшаем социальное пространство, создаем комфортные условия проживания для своих сотрудников в период нахождения на вахте. В следующем году мы планируем приступить к строительству еще двух таких зданий.

В общежитии созданы все условия для комфортного проживания сотрудников. В комнатах есть холодильники и мебель. На этаже – общий санузел и просторная кухня. Есть актовый зал, прачечная и даже спортзал. Кроме того, предприятие облагородило территорию возле общежития: там посадили березы, а летом появятся цветочные клумбы.