Поселок под Екатеринбургом признали опасным для проживания

Местные жители опасаются, что их жилье обесценится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия города Березовский подготовила план городского округа, в котором несколько поселков, включая Красногвардейский, могут признать бесперспективными. Дело в том, что этот поселок оказался экологически опасным из-за размещенной рядом свалки промышленных отходов Уралмашзавода. На это решение повлияли и намерения расширить полигон «Северный» в Верхней Пышме, который используется в качестве единственной свалки уральской столицы и близлежащих городов.

По генеральному плану бесперспективными могут признать поселки Мурзинский, Липовский, Зеленый Дол и Красногвардейский. При этом, последний из перечисленных поселков, в котором прописано всего 27 человек, больше напоминает призрак – здесь нет почты, магазина, медицинского пункта, мусорной площадки. Но здесь живут люди, которые не хотят переезжать, пишет ИА «Уральский меридиан».

- За нас никто не хочет браться, потому что понимают, что за нас будут платить копейки. Хотя у нас проживает много людей, есть многодетные семьи. Нам обещают, что будут слушания. Но они подразумевают просто ознакомительный процесс. Боюсь, что нашего мнения никто спрашивать не будет, - рассказывает местная жительница, многодетная мать Ирина Бакина.

Если поселок действительно признают бесперспективным, то все эта территория получит статут сельскохозяйственного назначения. Жители поселка станут владельцами личных подсобных хозяйств, и должны будут самостоятельно заботиться о дорогах, поставках электроэнергии и всем остальном. Люди боятся, что жилье в поселках обесценится.

В администрации Березовского ГО ИА «Уральский меридиан» сообщили, что считают прописанное в генеральном плане решение рациональным. Здесь подтвердили информацию о проведении общественных слушаний с учетом предложений и замечаний участников.

Жители поселка Красногвардейский, в свою очередь, намерены писать письма в Министерство строительства и развития Свердловской области, чтобы продолжать бороться за развитие населенных пунктов, где они проживают.