Уральские волонтеры прекратили поиски 11-летнего мальчика

Фото: поисковый отряд Прорыв

Уральские волонтеры в Первоуральске прекратили поиски 11-летнего Дениса Белозерцева, который не вернулся домой накануне. О местонахождении мальчика сегодня утром сообщила местная жительница, заметившая ребенка в подъезде.

- С мальчиком все хорошо. Сработала ориентировка выложенная ночью о поиске ребенка, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Дениса доставили в отделение полиции, чтобы передать родителям. Напомним, то недавно в другом уральском городе - Асбесте, волонтеры занимались поиском 11-летней девочки. К сожалению, в том случае все закончилось трагично - Полину нашли мертвой. А вскоре следователи задержали и поместили в СИЗО 40-летнего Артема Осипова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки.