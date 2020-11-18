Музей истории Екатеринбурга начал сбор проектов к 300-летию города

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Музей истории Екатеринбурга запустил платформу «Екатеринбург 300», на которой будет собирать проекты горожан к юбилею города. Идеи, которые окажутся лучшими, получат финансовую поддержку. Рассказать о своем проекте можно будет до 27 ноября.

- Любой желающий может зарегистрироваться на площадке, предложить свою идею или поддержать любой проект ресурсами или финансово. Проекты получат широкую информационную поддержку и экспертную оценку. А главное - возможность презентовать идеи городскому сообществу, бизнесу, администрации города, привлечь ресурсы в проект, - рассказали в пресс-службе музея.

Горожанам, решившим предложить свою идею, необходимо будет указать какие проблемы она решит, что даст городу и какие ресурсы и поддержка будет необходимы для ее реализации. 27 и 28 ноября в экспертных сессиях можно будет получить обратную связь и возможность доработать проект.

Затем, уже 1 декабря проект будет необходимо презентовать представителям бизнеса, власти, СМИ и городских институций в рамках акции #ЩедрыйВторник (всемирный день благотворительности).