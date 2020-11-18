Каждое лето в водоеме появляется грязь желтого цвета и неприятный запах Фото: Лев Истомин

В Свердловской области определились с компанией, которая очистит Черноисточинский пруд. Источником питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле займётся МУП «Тагилстрой». Предприятие потратит на работу 441,2 миллиона рублей. Первоначальная цена аукциона при этом составляла 443, 4 миллиона рублей.

Очитстка водохранилища будет вестись три года. Согласно документам работы должны закончить до 20 октября 2023 года. Подрядчику предстоит провести чистку 85 гектаров дна. Во время работы из водохранилища достанут донные отложения, которые складируют в контейнеры, отправят на специально отведенный участок, после чего рекультивируют. Также подрядчик должен будет зарыбить пруд.

Напомним, что в последние годы качество воды в Черноисточинском пруде сильно ухудшилось - летом в водоеме появляется грязь желтого цвета и неприятный запах, что связано с цветением сине-зеленых водорослей. Эту проблему власти региона намерены решить с помощью строительства очистных сооружений к 2023 году.