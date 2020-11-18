В Первоуральске пропал 11-летний мальчик

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Первоуральске волонтеры двух поисковых отрядов «Прорыв» и «Abris» ищут 11-летнего Белозерцева Дениса. Мальчик ушел из дома вчера и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

- На момент пропажи был одет в длинную тёмно-зелёную куртку с капюшоном с белым мехом, штаны школьные чёрного цвета, ботинки серые на шнуровке и шапку ушанку черного цвета с серым мехом, - рассказали добровольцы, занимающиеся поиском.

Приметы:

Рост: 110 см.

Телосложение: худощавое.

Волосы: темные, короткие.

Глаза: карие.

Особые приметы : на куртке имеются следы от монтажной пены.

С собой: матерчатый рюкзак синего цвета.

Волонтерам требуется помощь в распространении информации о пропаже мальчика и в топливе.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, сообщите волонтерам по телефонам: +7 900 044 02 20 (руководитель отряда «Прорыв» Наталия), +7 961 767-17-49 (руководитель отряда «Abris» Андрей).