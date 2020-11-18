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В Екатеринбурге почти за 1,5 миллиона рублей отремонтируют мэрию

Администрация объявила аукцион на замену ворот
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В администрации собираются поменять ворота за 1,5 миллиона рублей

В администрации собираются поменять ворота за 1,5 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют мэрию. Согласно конкурсу, опубликованному на сайте госзакупок, в администрации собираются заменить ворота в здании, расположенном в переулке Театральный, 4а. На это планируют потратить 1 492 513 рублей.

В документах указано, что подрядчику необходимо будет установить складчатые серые ворота американской компании Crawford. Работы должны будут выполнить до 25 декабря.

Напомним, что ранее мы писали о планирующейся реконструкции ДК «Эльмаш» и «Дом Маклецкого».