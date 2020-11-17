В Новоуральске полиция «по горячим следам» раскрыла кражу на 64 тысячи рублей

Кражу совершил подсобный рабочий склада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Новоуральска обратился местный житель, который рассказал, что у него из складского помещения пропали автомобильные колеса и пылесос. Ущерб составил 64 тысячи рублей. Следователи выяснили, что кражу совершил подсобный рабочий склада.

По материалам дела два приятеля, чтобы купить алкоголь, решили вынести со склада колеса и оперативно их продать. Ближайшие шиномонтаж и комиссионный магазин оказались закрытыми, поэтому рабочий отвез украденное к себе домой, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Под подозрение попали двое ранее судимых молодых людей, у одного из них в подвале дома и обнаружили пропавшие колеса. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь друзьям грозит до пяти лет лишения свободы.