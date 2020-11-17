На Урале студенты медицинского вместо пар будут работать в госпиталях с коронавирусными пациентами

Отказаться от этой практики невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшекурсники медицинского университета должны пройти обязательную практику в больницах с коронавирусными пациентами. Такой приказ от имени ректора вышел 16 ноября. Данный вид практики получил название «Деятельность врача педиатра участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». Отказаться от него невозможно, без него студенты не получат зачет, а значит, и с получением диплома могут возникнуть проблемы. Студенты будут работать в больницах до 11 января, при этом зимнюю сессию им перенесут на середину февраля.

- Нам сообщили, что если мы не будем работать, то нас заставят писать объяснительные. При этом оплачивать работу нам никто не будет, эта практика входит в учебный процесс, - рассказала студентка шестого курса медицинской академии.

Уральский медицинский университет и раньше заявлял, что будет направлять своих студентов на помощь врачам, которые лечат пациентов с COVID-19. Но тогда речь шла о принципе добровольности.