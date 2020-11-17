Специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели техническое обслуживание элементов газовой горелки и очистку чаши Вечного огня

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

17 ноября 2020 года специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели внеплановое техническое обслуживание элементов газовой горелки и очистку чаши Вечного огня на площади Коммунаров. Из чаши достали обломки кирпича, шишки, остатки цветов, а с защитной конструкции пришлось отскребать, вероятно, оплавившиеся жевательные резинки.

«Техническое обслуживание Вечного огня мы проводим каждый месяц, и ни разу не обошлось без неприятных сюрпризов. Во время октябрьского осмотра из камеры горения достали зефир в большом количестве, сейчас всё облеплено жевательной резинкой или чем-то другим. Это варварство какое-то. Только благодаря защитному механизму, установленному внутри камеры горения, в нее перестали бросать бутылки», - говорит главный инженер Производственного управления – 2 АО «Екатеринбурггаз» Дмитрий Цветков.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Хулиганские выходки доставляют немало хлопот специалистам, ведь из-за попадания мусора пламя гаснет. В «Екатеринбурггазе» призывают граждан более уважительно относиться к Вечному огню, который является символом памяти о павших воинах-героях.

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжен в Свердловске в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной Войны.

Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. Вот уже более 60 лет екатеринбургские газовики являются хранителями Вечного огня.