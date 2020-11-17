На Урале начали выдавать лекарства пациентам с СOVID-19, которые лечатся дома

26 больниц уже осуществляют доставку лекарств на дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась выдача лекарств для пациентов с коронавирусом. 26 больниц уже осуществляют доставку на дом для людей, лечащихся амбулаторно. Первая партия поступила в поликлиники города еще в пятницу. Вскоре в регион прибудут новые поставки препаратов.

- Лекарства выдают бесплатно при наличии справки о положительном тесте на COVID-19, на первом этапе лекарствами обеспечат 8,5 тысяч уральцев, причем 2 тысячи из них – дети, - сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на заседании оперштаба.

Когда врач посещает пациента, он проводит его осмотр, измеряет температуру, проверяет частоту дыхания, сатурацию, спрашивает о хронических заболеваниях. Только после этого он может назначить и выдать лекарство.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила 162 миллиона рублей для закупки и последующей раздачи препаратов для пациентов, зараженных COVID-19.