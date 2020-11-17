В Екатеринбурге презентовали уникальный проект для слепых «Город-Конструктор»

Макеты на выставке можно потрогать и разобрать Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 ноября на площадке Екатеринбургского театра юного зрителя состоялось торжественное открытие выставки «Город-Конструктор». Для проекта изготовили 50 макетов самых узнаваемых архитектурных зданий и объектов города и региона.

Площадь 1905 года, Дом Севастьянова, Вознесенская церковь, главный корпус Уральского Федерального университета. Эти и многие другие достопримечательности можно увидеть на выставке. Макеты изготовлены с помощью 3D-печати, из дерева и пластика. Основная аудитория проекта – это слабовидящие и слепые люди, объекты выставки полностью адаптировали для тактильного восприятия, каждая табличка подписана шрифтом Брайля. Все макеты разбираются, трогать их не только можно, но и нужно, так слепые смогут понять структуру зданий.

За идею и реализацию проекта «Город-Конструктор» отвечает благотворительная организация «Другой мир». Финансирование получено с помощью фонда президентских грантов. Впервые выставку представили на площадке Ельцин Центра, затем была презентация в рамках VII Международного форума «100+.

Фоторепортаж с церемонии открытия можете посмотреть здесь.