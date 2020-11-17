В Новоуральске трехлетний мальчик угодил в больницу с химическим ожогом лица

У ребенка оказалась обожжена щека и кисть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральск 3-летний ребенок угодил в больницу из-за того, что нанес на лицо согревающий крем.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе, все произошло 16 ноября в одной из квартир на улице Корнилова.

- Мама по неосторожности оставила в пределах досягаемости ребенка согревающий гель. В итоге мальчик обильно смазал им свое лицо. Родители были вынуждены вызвать скорую, так как у ребенка произошел химический ожог щеки. Также обожженными оказались 2% кисти, - рассказал наш собеседник.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

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