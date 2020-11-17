На Ямале сформирован новый состав Молодежного парламента

Фото: пресс-служба молодежного парламента ЯНАО

При Законодательном Собрании ЯНАО продолжил свою работу Молодежный парламент. Распоряжение об утверждении нового состава подписал Председатель парламента Сергей Ямкин.

В новый, пятый по счету, состав вошли активные представители ямальской молодежи, которые будут работать над решением актуальных вопросов своего поколения.

Средний возраст парламентариев – 28 лет. Это молодые люди с активной гражданской позицией, пользующиеся доверием молодежи в своих муниципальных образованиях. Часть из них – это представители Молодежного парламента четвертого состава, подтвердившие свои полномочия.

- Молодежный парламент – это большая и эффективная площадка для коммуникации, обсуждения актуальных вопросов и важных направлений молодежной политики, это подготовка следующей смены руководителей, управленцев, организаторов, - заявил куратор молодых парламентариев Сергей Ямкин.

2020 год стал юбилейным годом для Молодежного парламента Ямала. В 2005 году при Государственной Думе ЯНАО первого созыва впервые была создана Молодежная палата, главной целью которой стало содействие органам государственной власти и местного самоуправления в решении задач в сфере молодежной политики.

Одним из важных направлений деятельности Молодежного парламента все эти годы была работа его членов на местах. При их участии в муниципальных образованиях Ямала создавались органы молодежного самоуправления, общественные организации, решались вопросы, посвященные социально-экономическому развитию региона и обеспечению мер по безопасности жизнедеятельности населения.

В ближайшее время Молодежному парламенту предстоит сформировать Стратегию развития молодежного парламентаризма в ЯНАО до 2025 года. Сейчас в городах и районах молодежные лидеры ведут работу по сбору предложений, которые станут основой нового документа. В стратегии должны быть изложены цели и задачи, порядок взаимодействия Молодежного парламента с органами государственной власти, а также определены показатели оценки эффективности деятельности.