В Екатеринбурге на ВИЗе трамвай влетел во внедорожник

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП с участием трамвая и автомобиля произошло 16 ноября на Красноуральской улице. Водитель «Джили Эмгранд» не заметил приближающийся трамвай и выехал на пути. Трамвай не успел затормозить и на полном ходу снес машину.

- В результате аварии пострадал 5-летний мальчик, который сидел на заднем пассажирском сидении в детском автокресле. Его забрала скорая, в больнице диагностировали сотрясение мозга, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. ГИБДД Екатеринбурга напоминает, что при движении водитель должен быть предельно внимательным и пропускать трамвай независимо от направления его движения.