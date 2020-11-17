Здесь не лечат, а учат жить: как в Екатеринбурге работает центр поддержки инвалидов

Главная задача центра - адаптировать инвалидов к обычной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 ноября сотрудники первого в Екатеринбурге центра поддержки инвалидов рассказали, как работает их учреждение. Социальный общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив людей с ограниченными возможностями не занимается медицинскими проблемами. Главная задача специалистов – научить пациентов социализации, помочь им адаптироваться в современном мире.

- Помощь у нас могут получить многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает руководитель центра Татьяна Флеганова.

Помогают центру благотворительные фонды, а также неравнодушные уральцы. Центр работает в рамках национального проекта «Цифровая экономика».