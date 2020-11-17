Мэр Екатеринбурга поздравил лучшего участкового уральской столицы

Чествование прошло в мэрии. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил лучшего участкового уральской столицы. По итогам голосования победителем конкурса «Народный участковый – 2020» стал капитан отдела полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу Александр Батраков.

- Чествование состоялось во вторник, 17 ноября 2020 года, в День участкового уполномоченного, - уточнили в администрации Екатеринбурга.

Этот праздник был официально утвержден приказом МВД РФ «Об объявлении дня участкового уполномоченного милиции» в 2002 году и с тех пор отмечается ежегодно.

- По участковому судят о том, как работает вся система МВД, поскольку вы – ближе всего к народу, – отметил Александр Высокинский, обращаясь к Александру Батракову. – Участковый отдает службе практически все свое время. Поэтому хочу пожелать, чтобы то добро, которое вы делаете ради безопасности наших горожан, возвращалось вам сторицей. Спасибо вам!

К поздравлениям присоединился председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, который в прошлом работал в уголовном розыске.

За Александра Батракова проголосовало больше всего горожан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Народный участковый поблагодарил за поздравления и отметил, что его победа – результат доверия, которое ему оказали жители района.

- Искренне благодарю граждан за оказанное доверие, которое было и остается основой профилактической работы при взаимодействии с населением, - рассказал Александр Батраков.

Также он воспользовался случаем и поздравил коллег с профессиональным праздником.

На сегодняшний день в состав УМВД России по городу Екатеринбургу входит 15 отделов полиции, где находятся подразделения участковых уполномоченных. За девять месяцев текущего года с участием сотрудников службы участковых Екатеринбурга было раскрыто две тысячи 651 преступление и выявлено 14 тысяч 248 административных правонарушений.

Кстати, недавно мы делали репортаж о самом народном участковом Свердловской области. В этом году им снова стал полицейский из Ирбита.