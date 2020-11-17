В автобусах Екатеринбурга появятся экраны, ограждающие водителя от пассажиров

Вопрос об установке экранов в автобусах решат до конца ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные меры и обязал таксистов устанавливать перегородки, водители возмущались, почему такие же меры не введут в общественном транспорте, где вероятность заразиться больше, чем в такси. Сегодня стало известно, что и в автобусах появятся экраны, ограждающие водителя от пассажиров. При этом устанавливать их будут сами владельцы транспортных парков. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

- В трамваях и больших муниципальных автобусах у нас такой проблемы нет, потому что водители в них трудятся в закрытых кабинах. А вот в автобусах средней и малой вместимости ни перегородок, ни даже шторок нет. Поэтому установку экранов решили провести именно в них, - рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. - Будем добиваться, чтобы защитные экраны обязательно были.

Он отметил, что администрация уже ведет переговоры с перевозчиками по поводу установки таких экранов. Все детали обсуждают заранее. После того как будут обговорены все условия, транспортникам дадут время на установку перегородок. Планируется, что согласования будут завершены в течение ноября.

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