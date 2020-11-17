Америка, Ирландия и Англия: УБРиР проанализировал покупки клиентов за границей за три месяца

В целом количество проведенных с августа по октябрь транзакций по картам УБРиР за границей уменьшилось на 28% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали покупки клиентов по дебетовым и кредитным картам банка за границей с августа по октябрь 2020 года, сравнили с данными аналогичного периода прошлого года и выяснили, как на предпочтениях пользователей отразилась охватившая в этом году мир пандемия коронавируса.

Согласно полученным данным, в указанные месяцы 2019 года чаще всего клиенты расплачивались картами банка в США, Ирландии, Великобритании, Турции и Чехии. В 2020 году топ-5 стран поменялся незначительно: Чехия (– 64%) уступила свое место Германии и спустилась на девятую строчку. При этом количество транзакций по картам УБРиР в США и Ирландии выросло на 18% и 13% соответственно, в то время как в Англии оно уменьшилось на 49%, а в Турции — на 50%. Эксперты банка отмечают, что это связано с ограничениями, вводимыми Россией и зарубежными странами на въезд и выезд, а также с предпринимаемыми ими мерами профилактики коронавируса.

Исследование, проведенное специалистами УБРиР, показало, что за год изменился и топ-5 самых популярных у клиентов УБРиР за границей категорий товаров и услуг. В анализируемых месяцах 2019 года в него входили развлечения, товары для хобби, покупки в супермаркетах, услуги в сфере e-commerce, а также траты в кафе и ресторанах. В 2020 году практически на прежнем уровне остался только лидер списка — чаще всего клиенты тратились на развлечения (– 0,7%), далее идут товары для хобби, компьютеров и их принадлежностей, услуги в сфере e-commerce и профессиональные услуги. Увеличилось количество транзакций, совершаемых владельцами карт в области покупок для хобби (+ 8%), компьютеров и их принадлежностей (в 5 раз), а также профессиональных услуг (+ 42%). Спрос на услуги в сфере e-commerce уменьшился на 54%, а покупки в кафе и ресторанах спустились на 12 место (– 77%).

В целом количество проведенных с августа по октябрь транзакций по картам УБРиР за границей уменьшилось на 28% по сравнению с предыдущим годом.

– В этом году находившимся за пределами страны россиянам приходилось сталкиваться со многими ограничительными мерами, связанными с коронавирусом, как при пересечении границ, так и при пребывании в зарубежных странах. Это не могло не отразиться и на показателях по транзакциям. Например, кафе и рестораны стали пользоваться гораздо меньшим спросом, в то время как сильно возрос интерес, например, к компьютерам и их принадлежностям. Это может говорить о том, что в исследуемый период многие находившиеся за границей клиенты банка либо были в командировке, либо работали оттуда удаленно, — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.