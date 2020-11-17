Небольшое снижение заболеваемости фиксируется и в возрастной группе 50-64 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень заболеваемости COVID-19 среди свердловчан в возрасте снизился. Об этом сообщает оперштаб. Пациентов старше 65 лет за неделю стало меньше на 1,6%. Также небольшое снижение заболеваемости - в пределах 2% фиксируется и в возрастной группе 50-64 года, по сравнению с показателями за предыдущий отчетный период.

- Опираясь на данные лишь за одну неделю, об устойчивой тенденции говорить рано. Тем не менее, такая динамика - хорошая новость, ведь люди в возрасте переносят инфекцию наиболее тяжело, - отметили в оперштабе.

Фото: оперштаб

При этом за последнюю неделю чаще регистрировались случаи заражения среди свердловчан в возрасте до 18 лет - их доля выросла с 8,1 до 11,8%. Кроме того в регионе по-прежнему часто болеют люди в возрастных категориях 18-29 лет и 30-49 лет - около 11 и 41% соответственно.

По данным оперштаба за сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 349 человек. На данный момент состояние 459 человек, которые лежат в больнице, оценивается как тяжелое, 320 из них размещены в палатах реанимации, 206 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии сейчас составляет 41 361 человек.