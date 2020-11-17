Кофе, кино и выставки: больше бонусов для абонентов Tele2 в Екатеринбурге

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор подготовил много вкусных бонусов для абонентов в Екатеринбурге: аппетитная пицца «Песто» в подарок при заказе от 745 рублей в «Додо Пицце», клубничный пирог в подарок при заказе от 600 рублей в пекарне «Пироги мира», а также второй кофе в подарок и скидка 20% на комбо-набор к бургеру в «Бургер Кинге».

Кроме того, мобильный оператор предлагает клиентам бонусы для интересного досуга. Абонентам в Екатеринбурге доступен бесплатный билет в кинотеатр «Континент Синема» по вторникам и четвергам, бесплатный вход в Екатеринбургский Музей изобразительных искусств по воскресеньям, бесплатный вход в музей «Россия – моя история» по выходным, а по пятницам – бесплатный вход в галерею «Синара Арт». Например, можно сходить на фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй или «Цой» с Евгением Цыгановым, а еще посетить выставку одного шедевра в Музее ИЗО – с 11 ноября открыта экспозиция «Клод Моне “Большая набережная в Гавре”. Из собрания Государственного Эрмитажа».

Известно, что в октябре екатеринбуржцы больше всего интересовались историей страны – лидером по активациям промокода среди региональных предложений программы лояльности стал бесплатный вход в музей «Россия – моя история». По популярности он вошел в топ-10 предложений оператора по всей России. На втором месте у абонентов Tele2 в Екатеринбурге скидка 20% на комбо-набор к бургеру в «Бургер Кинге», на третьем – билет в Музей ИЗО, на четвертом – подарочная пицца в «Додо Пицце», а замыкает пятерку самых популярных офферов подарочный второй кофе в «Бургер Кинге».

Чтобы узнать подробные условия и получить бонусы и подарки от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет на сайте Tele2 или в приложении, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оформлении заказа.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.