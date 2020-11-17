Довыборы в Гордуму Екатеринбурга в ноябре 2020 года: как и где проголосовать

Основной день голосования - 22 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 ноября 2020 года пройдут довыборы в Городскую думу Екатеринбурга по избирательным округам № 3 и №18. Досрочное голосование началось 11 ноября, проголосовать заранее может любой желающий, для этого нужно будет заполнить заявление на избирательном участке, указав в качестве причины «Сложная эпидемиологическая обстановка в Свердловской области».

ГДЕ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ?

- Выборы проходят в центральной части Ленинского района, то есть это центр Екатеринбурга, а также в Юго-Западном микрорайоне и части Верх-Исетского района, - рассказывает в эфире телеканала ОТВ Вадим Антошин, глава Избирательной комиссии Екатеринбурга.

Чтобы узнать, участвует ли ваш дом в голосовании, на подъездах развешиваются объявления, информационные бюллетени разносятся по почтовым ящикам. Также можно узнать информацию по телефону «горячей линии» Горизбиркома 304 35 26.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО?

Досрочно проголосовать можно на своем избирательном участке по месту жительства. Каждому избирателю выдают средства индивидуальной защиты – маску, перчатки, ручку. С собой нужно взять только паспорт.

На этой неделе до воскресенья участки работают по будням с 16 до 20 часов. В субботу с 10 до 14 часов.

В сам день голосования - 22 ноября все избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Всего в голосовании по двум округам смогут принять участие 110 тысяч человек. Как правило, явка на довыборах в Екатеринбурге составляет до 20%. На данный момент проголосовали около 3% избирателей.