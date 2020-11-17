Бюджет Свердловской области недополучит в 2020 году 30 миллиардов рублей

По словам Евгения Куйвашева, доходы областного бюджета сократились на 6,5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области во время своего выступления на заседании Законодательного собрания сегодня, 17 ноября, сообщил, что объем недополученных собственных доходов региона в 2020 году составит 30 миллиардов рублей.

- В этом году последствия пандемии, конечно, оказали негативное влияние на динамику исполнения областного бюджета. По итогам 10 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились в целом на 6,5%, это серьезная цифра, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что, несмотря на сокращение доходной части областного бюджета, выполнение всех социальных обязательств удалось обеспечить. Это касается мобилизации ресурсов для финансирования неотложных задач здравоохранения, первоочередных мер в социальной сфере экономики, а также плановой реализации социальных проектов.

Напомним, что на заседании глава региона также рассказал, сколько в Свердловской области потратили на борьбу с последствиями коронавируса и спрогнозировал сокращение уровня безработицы в следующем году в три раза.