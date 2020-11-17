Уралец отсудил у турагента 150 тысяч рублей за испорченный отпуск

Суд заставил ИП вернуть деньги клиенту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Качканар свердловской области смог отсудить от турагента почти 150 тысяч рублей за испорченный отпуск.

Летом 2019 года семья клиента турагента купила тур в Абхазию, предложенный туроператором «Библио-Глобус ТК». Мужчина заключил с турагентом ИП Суханкиной Р.Р. договор на тур для своей супруги и двоих детей.

На одну из дочерей мужчина предоставил свидетельство о рождении дочери, так как ей тогда еще не исполнилось 14 лет. Однако на момент самой поездки в отпуске – исполнилось.

При заключении договора туроператор подтвердил, что при пересечении границы проблем с этим вопросом возникнуть не должно. Однако на границе семью отказались пропускать в Абхазию, и отпускникам пришлось вернуться домой. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сначала клиент ИП подал иск в Качканарский городской суд к Суханкиной, потребовав возместить 61 688 рублей, которые были заплачены на путевку, а также 31 218 рублей расходов на обратные билеты, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 9 тысяч рублей за расходы на услуги юриста и штраф.

«Библио-Глобус ТК» вернул клиенту только 34 746 рублей, а суд оставил требования истца без удовлетворения. Тогда мужчина отправился в Свердловский областной суд. Эта инстанция отменила решение городского суда.

С предпринимателя удалось взыскать 61 688 рублей по договору, 31 218 рублей в качестве убытков, 9 тысяч рублей за услуги юриста, 1 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 46 953 рублей. Общая сумма, которую клиенту из Качканара удалось взыскать с турагента, составила 149 859 рублей.