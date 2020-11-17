Создатели сериала «Перевал Дятлова» запустили сайт, на котором каждый может самостоятельно расследовать таинственную гибель туристов

Фото: скриншот с сайта проекта о группе Дятлова

Телеканал ТНТ и команда первого российского видеоагентства Ruptly в день премьеры сериала «Перевал Дятлова» запустили уникальный мультиплатформенный проект, в котором каждый может самостоятельно расследовать таинственную гибель туристов.

Чтобы разгадать тайну, на сайте проекта пользователю предлагают пройти по маршруту группы Дятлова. Создатели составили его, сверяясь с дневником, который участники похода вели вплоть до последнего дня. К записям туристов прикреплены фотографии, сделанные дятловцами незадолго до гибели, выписки из уголовного дела, интервью со следователями, местными жителями и ведущими экспертами. Также во время просмотра лендинга можно увидеть кадры и материалы из драматического триллера ТНТ «Перевал Дятлова».

Фото: скриншот с сайта проекта о группе Дятлова

По словам создателей сериала, во время работы над ним им удалось получить доступ к секретному делу 1959 года и материалам доследования 2000-х годов.

- Проект ТНТ и Ruptly в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута, на том самом безымянном перевале, названном позже в честь погибших туристов. По пути придется согреваться на 20-градусном морозе при помощи нехитрых приспособлений, общаться с местными жителями, писать письма родным и устраиваться на ночлег в палатке. Ну и самое главное, в конце маршрута, каждый сможет самостоятельно ответить на вопрос - что же случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года, - рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Как отметили создатели проекта, благодаря тому, что лендинг будет дополнительно дублироваться еще на испанский и английский языки, дописать последнюю страницу в истории группы Дятлова смогут жители по всему миру.