Волонтеры СвЖД доставили пенсионерам сертификаты на приобретение лекарств

Фото: СвЖД

Волонтеры-железнодорожники в Екатеринбурге развезли по домам пенсионеров и ветеранов СвЖД, находящихся на самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сертификаты на приобретение лекарственных средств.

Сертификаты в одну из аптечных сетей города были закуплены на средства профсоюзной организации. Добровольцы вручили их особо нуждающимся и одиноким пенсионерам магистрали. Всего сертификаты в подарок получили 23 человека.

Фото: СвЖД

Напомним, с апреля 2020 года на базе Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики СвЖД работает единый волонтерский штаб, координирующий деятельность активистов во всех регионах магистрали. 114 волонтеров оказывают помощь ветеранам железной дороги, одиноким пожилым людям, пенсионерам с ограниченными возможностями здоровья. Они приобретают для них продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, решают различные бытовые вопросы, оказывают моральную поддержку.

Все добровольные помощники перед началом работы проходят обязательный инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Им выдают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, кожные антисептики. Волонтеры-железнодорожники одеты в яркие брендированные жилеты.

В волонтерском штабе организован колл-центр для приема заявок на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам. Звонки принимают по номеру 8-800-775-24-47.