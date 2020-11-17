Губернатор Свердловской области спрогнозировал сокращение уровня безработицы в три раза

Сокращение уровня безработицы сократиться к концу следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на заседании Законодательного собрания, спрогнозировал сокращение уровня безработицы в три раза. По его словам, это произойдет уже в следующем году. К концу года, по прогнозам главы региона, уровень зарегистрированной безработицы должен составить 6%. К концу следующего года показатель сократится до 2%.

Напомним, что ранее мы писали, что в Свердловской области в период пандемии коронавируса число безработных граждан выросло с 22 тысяч до 119 тысяч. При этом на рынке труда представлены более 43 тысяч вакансий, которые постепенно закрываются специалистами. В начале года было всего 33 тысячи вакансий.

Также сегодня на заседании Заксобрания глава региона Евгений Куйвашев рассказал, сколько потратили из регионального и федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. С начала пандемии на различные выплаты и поддержку населения было выделено почти 15 миллиардов.