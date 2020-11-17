Молодые лидеры ВИЗ-Стали и ВИЗа прошли испытания в деловой игре

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали и ВИЗе (компании Группы НЛМК) прошел деловой этап корпоративного конкурса «Молодой лидер-2020», который призван выявить перспективных работников в возрасте до 35 лет, мотивировать их на профессиональный рост, вовлечь в совершенствование бизнес-процессов.

В условиях пандемии COVID-19 деловая игра прошла в онлайн-режиме. 36 металлургов разделившись на команды, разрабатывали стратегии предприятий, продумывали их структуру, обосновывали конкурентные преимущества, анализировали систему мотивации работников и т.д. Итогом этой работы стала презентация, которую рассматривала экспертная комиссия конкурса в составе руководителей ВИЗ-Стали и ВИЗа. Жюри оценивало способности конкурсантов к проектной работе, навыки стратегического и оперативного планирования, умение взаимодействовать в команде.

Серию испытаний завершит финальный конкурс, который раскроет творческие способности 12-ти претендентов на победу. По его итогам жюри определит тройку лидеров и вручит им дипломы, подарки и денежные сертификаты. Материальное поощрение предусмотрено также для всех участников финала.