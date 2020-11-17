В Нижнем Тагиле умер известный стоматолог

Пока неизвестно, от чего именно скончался Назир Бабаев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле в ночь на 16 ноября скончался известный стоматолог Назир Бабаев, который работал в собственной клинике.
В клинике не говорят, от коронавируса умер известный врач или нет. Там, по данным издания TagilCity.ru, пока в шоке после случившейся трагедии.
Пока клиника функционирует в прежнем режиме, но пока непонятно, кто именно возглавит частное медицинское учреждение в будущем, так как ранее этот вопрос никогда не обсуждался.
Ранее Назир Бабаев трудился в государственной клинике по улице Правды в Нижнем Тагиле.