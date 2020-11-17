Сотрудник больницы разработал специальную программу, с помощью которой скопировал данные, чтобы продать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском сотрудник медучреждения продал базу данных о пациентах через интернет. Как выяснила прокуратура Свердловской области, в 2015 году мужчина устроился на должность инженера по защите информации в одну из больниц города. Через два года из-за финансовых трудностей он решил воспользоваться служебным положением и скопировал базу данных пациентов, к которой имел доступ.

- Для реализации задуманного им была разработана программа, с помощью которой удалось скопировать данные застрахованных жителей области. Затем он разместил объявление о продаже базы данных в сети интернет, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На продаже данных мужчина заработал 40 тысяч рублей. Сейчас его обвиняют в «неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование информации, совершенное с использованием служебного положения». Прокуратура направила уголовное дело в Березовский городской суд. Бывшему сотруднику медучреждения грозит до пяти лет лишения свободы.

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